Дорогая Дания и дешевая Польша: в странах ЕС потребительские цены отличаются втрое (инфографика)

Самые высокие цены были зафиксированы в Дании, Люксембурге, Ирландии и Швеции. Самые низкие - в Болгарии, Румынии и Польше.

В 2017 году уровень цен на потребительские товары и услуги в Европейском Союзе сильно отличался, в некоторых странах они были почти втрое больше, чем в других.

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Об сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Eurostat.

Самые высокие цены были зафиксированы в Дании (142% от средних по ЕС), далее идут Люксембург (127%), Ирландия и Швеция (по 125%), Финляндия (122%) и Великобритания (117%).

На противоположном конце шкалы самый низкий уровень цен зафиксирован в Болгарии (48%), Румынии (52%) и Польше (56%).

Самая большая разница разница в ценах зафиксирована в ресторанах и отелях, а также на алкоголь и табак.

Самые высокие цены на продукты питания в Дании, Швеции и Австрии, самые низкие в Польше и Румынии. Самые дорогие алкогольные напитки и табачные изделия в Ирландии и Великобритании, самые дешевые – в Болгарии. Рестораны и отели более чем в 3 раза дороже в Дании, чем в Болгарии.

Меньшая разница в ценах среди стран ЕС наблюдается в таких группах товаров, как бытовая электроника, одежда, личный транспорт.