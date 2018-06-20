Гройсман рассказал о наиболее популярных схемах контрабанды

Глава правительства призвал представителей всех силовых ведомств занять сильную и устойчивую позицию противодействия схемам на границе.

Премьер-министр Владимир Гройсман перечислил самые распространенные схемы, которые используются для занижения или неуплаты таможенных платежей.

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Об этом глава правительства рассказал во время заседания Кабинета министров.

«Схемы ослабляют экономику государства, из-за них средства не доходят до госбюджета...», - сказал премьер.

Среди таких схем Гройсман назвал оформление грузовых транспортных средств как пустых.

"То есть транспортное средство, полностью забитое дорогостоящим товаром, но его при сговоре всех структур, задействованных в таможенном оформлении, оформляют как пустое. То есть ноль гривень попадает в украинский бюджет", - сказал Гройсман.

Следующая схема, на которую обратил внимание премьер, это так называемые "пиджаки".

"Большая фура дорогостоящего товара перевозится физическими лицами по норме на каждого. Таким образом, 20 человек могут перевезти целую фуру с оформлением груза, за который не платят ни копейки", - сказал премьер.

Премьер также пообещал бороться со схемой подмены товаров между границей и внутренней таможней.

"В Украину завозится дорогостоящий товар, на таможне его не осматривают, документы на него являются поддельными. Далее этот товар перевозится на внутреннюю таможню. Пока он доехал от границы до внутренней таможни, один товар просто исчезает - появляется дешевый другой, и не платятся налоги в наш бюджет", - сказал глава правительства.

Кроме того, по его словам, злоумышленники вносят ложные сведения в таможенные документы.

"Под названием одного товара ввозится другой - более дорогостоящий. Таким образом занижается таможенная стоимость, и растаможка происходит по другим группам товаров, которые значительно дешевле. Такие потери существенно влияют на госбюджет. Так называемый пересорт с занижением таможенной стоимости", - отмечает Гройсман.

Следующую схему премьер назвал "Шестой метод расчета таможенной стоимости".

"Это значит, что есть пять методов, которые являются достаточно эффективными, а шестой - это другой, неопределенный. Вот его часто используют, чтобы спрятать "серый" импорт и контрабанду и ввозить эти товары в Украину", - пояснил премьер-министр.

Он также упомянул о методе с использованием офшорных компаний с возвращением товара по решению суда.

"Составляются документы нарушений, которые отправляют в страну-отправитель, и там эти документы остаются нерассмотренными. Схемщики забирают свой товар и фактически его реализуют в Украине", - сказал Гройсман.

Премьер назвал также схему, уменьшающую количественные показатели импортируемого топлива

"Ввоз запрещенных марок топлива под видом "Евро-4". Фактически дурят украинцев тем что возят под маркой «Евро-4» низкокачественные, – сказал он.

Глава правительства сообщил также о схеме "черной контрабанды", которая идет через зеленые зоны, лесополосы на границе, которая тоже прикрывается определенными представителями правоохранительных структур.

«Я хочу заявить, что в Украине есть еще одна схема. Это ввоз на территорию Украины нефтепродуктов. Хочу на весь мир сообщить, что в нейтральные воды Украины входят танкеры с топливно-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда, забирают эти топливно-смазочные материалы. Без растаможки, без легализации этот товар потом попадает на автозаправочные станции. Это многомиллиардная схема", - сказал он.

Глава правительства призвал представителей всех силовых ведомств, а также Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проявить сильную и устойчивую позицию противодействия схемам на границе.

«Каждый, кто принял хотя бы гривню от этих сделок, должно быть арестован», - сказал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 июня, состоялось заседание Координационного совета с руководством силового блока, в ходе которого руководители силовых органов Украины засвидетельствовали наивысшую готовность к борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой. В среду указанный план был принят правительством.