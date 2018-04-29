Девальвация гривни: стоит ли украинцам ждать новой экономической политики

Ответ на вопрос, кто же виноват в сложившейся с гривней ситуации, часто сводится к непрофессионализму руководства страны. Однако существует целый ряд гораздо более значимых факторов проседания курса национальной денежной единицы.

«Причиной падения курса гривни является многолетняя несбалансированность экономической политики, которая не отвечает конъюнктуре внешних рынков и структуре торгового баланса», - считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

В нынешних тяжелых экономических условиях снижение курса гривни является объективным, и тому несколько причин.

Первый и, безусловно, основной фактор давления на гривню - торговый баланс, который представляет собой соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров и услуг. Экспорт является главным источником притока иностранной валюты в страну. Соответственно, больший объем экспорта обеспечивает поступление в денежный оборот государства большего количества инвалюты, что удешевляет ее по отношению к национальной денежной единице. В то же время, импорт является главной причиной оттока иностранной валюты, за которую покупаются товары и услуги заграницей. В последний раз экспорт Украины превышал импорт в 2005 году, а сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) составляло 0,8% ВВП. Следующие 8 лет динамика была однозначно негативной. С 2006 года Украина постоянно импортировала значительно больше, чем экспортировала. Суммарно за последние 8 лет импорт Украины превысил экспорт на 72,4 млрд долл., или на 8,9 млрд долл. ежегодно.

Кабинет министров прогнозирует падение объема экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией. Между тем, экс-замминистра экономического развития и торговли Валерий Пятницкий заявлял, что рост украинского экспорта в страны Европейского Союза позволит в 2014 году компенсировать до половины потерь, понесенных отечественными товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка.

Смягчить воздействие негативного сальдо торгового баланса на курс могут инвестиции из-за рубежа, которые также обеспечивают приток иностранной валюты и удешевляют ее по отношению к национальной. С 2006 года суммарный приток зарубежных инвестиций в Украину составил 53,5 млрд долл., или 6,7 млрд долл. ежегодно в течение последних 8 лет. Разница между дефицитом торгового баланса и иностранными инвестициями за этот временной промежуток составляет 18,4 млрд долл. – реальный дефицит валюты в стране, скопившийся к 2014 году. В январе-сентябре 2014 года отток иностранных инвестиций из Украины составил 10 млрд долл., а их общая сумма сократилась до 57 млрд долл.

Для роста инвестиций Украине необходимо улучшать свой инвестклимат, что может стать результатом активизации экономических реформ.

«В условиях сформированной парламентской коалиции и правительства в Украине наступит время для немедленных реформ… Их важнейшей составляющей станет формирование привлекательного инвестиционного климата», - считает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

С 2006 года из-за недостаточного количества валюты руководству страны приходилось искать пути решения этой проблемы и, по старой украинской традиции, выбирался самый простой. Все это время гривня эмитировалась, а на часть вышедших из недр печатного станка денег покупалась иностранная валюта, которая обеспечивала импорт. Все бы ничего, но увеличение гривневой массы по всем рыночным законам должно было значительно снижать курс нацвалюты. И тут на помощь предыдущим правительствам приходила политика таргетирования валютного курса НБУ, при которой главной задачей регулятора было удержание курса на заданном уровне или в заданном промежутке. Для реализации этой политики были задействованы золотовалютные резервы Нацбанка, которые с 2010 года в связи с накопившимся дефицитом валюты на рынке тогдашнее правительство предпочло продавать по курсу, который хотело видеть в обменниках. Но у ЗВР есть неприятная особенность – они имеют свойство заканчиваться. С 2010 года золотовалютные резервы сократились на 22 млрд долл., хотя на момент прихода к власти Виктора Януковича составляли 34 млрд долл. Сейчас объем ЗВР равен 12 млрд долл.

При этом, по словам исполнительного директора фонда Блейзера Олега Устенко, наличный денежный ресурс в составе ЗВР равен 3 млрд долл. Все остальное – ценные бумаги, стоимость которых находится под вопросом.

«С начала президентства Виктора Януковича по конец октября 2014 года золотовалютные резервы уменьшились на 22 млрд долл. Это - недопустимо. Такая монетарная политика не может продолжаться, поскольку пополнять золотовалютные резервы неоткуда», - сказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

В такой макроэкономической ситуации курс 8 грн за доллар, на протяжении долгого времени фиксируемый Национальным банком при помощи интервенций из золотовалютных резервов и административных ограничений, казался обыденным для населения. Для адекватной же части экспертной среды такой курс являлся ничем иным, как часовой бомбой.

Плавающая гривня

Украина, достигнув критического уровня ЗВР, больше не может себе позволить политику удержания валютного курса, и с этим надо смириться. В течение долгого времени переход на гибкое курсообразование, что означает формирование валютного курса рынком без вмешательства регулятора, затягивался в угоду точечным политическим интересам. Сейчас у руководства страны нет выбора.

«Либерализация валютного курса - очень тяжелый шаг. Но нам необходимо на это пойти...», - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, имея в виду под либерализацией переход к плавающему курсообразованию.

Логично, что в условиях либерализации курсовой политики НБУ приходится отказываться от таргетирования валютного курса и искать новые макроэкономические ориентиры. По словам Гонтаревой, 2015 год станет первым годом в финансовой истории Украины, когда будет введено инфляционное таргетирование.

Экс-замглавы НБУ Александр Савченко в комментарии УНИАН отметил, что экономических и административных сил Украины недостаточно для фиксации валютного курса. В таком случае эксперт предложил предоставить рынку право устанавливать коридор колебаний курса, предварительно сделав все зависящее от государства для стабилизации валютного рынка - прекратить эмиссионное финансирование государственного бюджета и популистские интервенции, сжигающие золотовалютный резерв.

«Главным фактором девальвации является несбалансированность госфинансов. Расходы правительства не отвечают динамике ВВП страны на 30%», - сказал Савченко.

Эксперт также считает невозможным продолжение реализации модели фиксированного валютного курса, что только в октябре сократило золотовалютный резерв на 1,3 млрд долл.

Технически рецепт Савченко выглядит актуальным в нынешней ситуации. Но если всмотреться в проблему глубже, то станет очевидно - действенным решением может быть лишь формирование качественно новой экономической политики.

Затягивание поясов

Финансовый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты, падением реальных доходов и дефицитом госфинансов, поражал многие страны, но рецептов успешного выхода из подобной петли не так много.

Если проводить исторические параллели, то министр финансов Александр Шлапак и глава НБУ Валерия Гонтарева находятся в ситуации, крайне схожей с позициями экс-министра финансов США Тимоти Гайтнера и экс-главы ФРС (Федеральная резервная система – центральный банк в США) Бена Бернанке в 2008 году. Во время разгара мирового финансового кризиса Соединенным Штатам так же пришлось урезать государственные расходы, провести стресс-тест банковской системы, по результатам которого за счет налогоплательщиков докапитализировались системные финансовые институты, а также печатать доллары для установления нижнего порога цены выкупа «мусорных» (таких, которые в рыночных условиях продать было бы невозможно) ценных бумаг, рискуя ростом инфляции. Оба зарубежных чиновника поплатились за проводимую непопулярную политику рейтингом и должностями, но в последствие государственную долю в докапитализированных финучреждениях удалось продать с прибылью, программу количественного смягчения (эмиссии долларов) свернули, а США эффективно вышли из рецессии, превысив все докризисные макроэкономические показатели, включая снижение уровня безработицы.

Возможным аргументом против концепции выхода из финансового кризиса по американскому примеру для Украины может стать то, что ФРС и НБУ находятся в разных весовых категориях. Однако, доступные НБУ инструменты идентичны инструментам ФРС, а меньший объем финансовых ресурсов у украинского регулятора компенсируется небольшим размером финсистемы. Так, может, уже пришла пора перенимать позитивный опыт?

Главной задачей руководства НБУ в 2015 году, вероятно, станет удержание на плаву ключевых системных банков путем их докапитализации, которая по американскому рецепту должна проводиться любой ценой, в том числе и при помощи МВФ.

По данным НБУ, стресс-тестирование 15 крупнейших банков Украины выявило необходимость докапитализации 9 из них на общую сумму 56 млрд грн, что, по мнению регулятора, покроется за счет существующих программ сотрудничества с МВФ.

Параллельной задачей в 2015 году станет урезание госрасходов до уровня, не требующего эмиссионного финансирования. К тому же, политика фиксированного валютного курса должна отойти в прошлое, пусть и ценой умеренной девальвации. В глобализированной экономике, которой, безусловно, является и украинская, невозможно регулировать курс путем интервенций. Этот механизм могут позволить себе на постоянной основе только страны, подобные Катару и ОАЭ, имеющие огромную валютную выручку благодаря экспорту энергоресурсов. Методология борьбы с современным финансовым кризисом уже отработана, требуется лишь политическая воля для ее внедрения.

Что касается прогнозов на 2015 год, то, по мнению Савченко, украинцам стоит ожидать колебаний валютного курса в коридоре 14 - 17 грн/долл. с постепенным уменьшением амплитуды к 2016 году вокруг равновесного курса 14,50 - 15 грн/долл.

Гонтарева считает до конца 2014 года равновесным курс 15 - 16 грн/долл. в условиях панических настроений и курс 12,95 - 13 грн/долл в 2015 году при сокращении скупки инвалюты населением и участниками межбанковского рынка, именно этот показатель и нужно закладывать в бюджет.

Так или иначе, в условиях рыночной экономики равновесный курс в конечном итоге определяется спросом, который зависит от настроения населения. Поэтому, подсчитывая торговые балансы и определяя коридоры курсовых колебаний, следует понимать, что неопределенное будущее, в том числе и в связи с военными действиями, в любой момент может подтолкнуть курс. И, к сожалению, не в лучшую для украинцев сторону.

Максим Шевченко (УНИАН)