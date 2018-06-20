Гройсман обещает среднюю зарплату в 10 тысяч гривень до конца года
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя заработная плата в стране может составить 10 тысяч гривень.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.
По словам Гройсмана, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.
"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", - сказал он.