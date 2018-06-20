Украине за 5 лет предстоит выплатить $33 миллиарда по внешнему долгу - премьер (видео)

Только в этом году Украина должна направить на обслуживание внешнего долга 5 миллиардов долларов.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в течение ближайших пяти лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

"Это чрезвычайно серьезная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", - сказал премьер.

При этом он отметил, что в этом году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривень, или 5 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов было привлечено в 2007-2014 годах.

В марте Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешнего долга.

По словам главы НБУ Якова Смолия, объем международных резервов Украины достаточный, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года даже без внешнего финансирования.