Украине за 5 лет предстоит выплатить $33 миллиарда по внешнему долгу - премьер
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в течение ближайших пяти лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.
"Это чрезвычайно серьезная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", - сказал премьер.
При этом он отметил, что в этом году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривень, или 5 миллиардов долларов.