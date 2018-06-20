Бюджет Украины в прошлом году недополучил 70 миллиардов из-за контрабанды – ЕБА

По данным экспертов, теневой сегмент алкогольных напитков составляет около 60%, бытовой техники и электроники по отдельным категориям до 60% и 80%, кофейной продукции - 40%.

Государственный бюджет Украины ежегодно теряет из-за контрабанды и "серого" импорта миллиарды гривень налогов и таможенных платежей, в частности, в 2017 году госбюджет недополучил 70 миллиардов гривень.

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Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По данным экспертов и участников рынка, в частности, теневой сегмент алкогольных напитков составляет около 60%, бытовой техники и электроники по отдельным категориям до 60% и 80%, кофейной продукции - 40%, средств защиты растений - 25% (на рынке мелкой фасовки - более 70%).

"Недобросовестные субъекты хозяйствования уклоняются от уплаты таможенных платежей и даже получают возвращение "tax free" из соседних государств. Разница в стоимости официально ввезенного товара и товара по "серой схеме" может достигать 50% и выше", - отметила ассоциация.

ЕБА поблагодарила правительство за внимание к этой проблеме и разработке совместного с правоохранительными органами плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

"Но также мы призываем правительство и все другие органы власти перейти от планов к конкретным действиям в этом направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 июня, состоялось заседание Координационного совета с руководством силового блока, в ходе которого руководители силовых органов Украины засвидетельствовали наивысшую готовность к борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой. В среду указанный план был принят правительством.

Ранее премьер заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 миллиардов гривень по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьера, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму.