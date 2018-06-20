Украине хватит резервов для выплат по госдолгу до конца 2020 года - НБУ

Но дальнейшие перспективы для экономики страны будут напрямую зависеть от структурных реформ, включая предусмотренные программой с МВФ.

Объем международных резервов Украины является достаточным для прохождения периода пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе традиционной встречи с руководителями крупнейших банков.

"Объем международных резервов Украины достаточный, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны будут напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", - приводятся его словам в сообщении.

Говоря о структурных реформах, Смолий подчеркнул, что речь, в частности, идет о предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ, и дальнейшее продвижение этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - пояснил глава НБУ.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству требуется пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу на 2018-2020 годы по состоянию на 18 июня составил 937,52 миллиарда в гривневом эквиваленте (35,5 миллиарда долларов по текущему курсу НБУ).

Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,120 миллиарда долларов, что на 2,5% ниже показателя на начало года.