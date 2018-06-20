Президентский размах: Госуправление делами объявило закупку бронированных Mercedes по 21 миллиону гривень за штуку

Согласно документации, кроме бронирования, автомобили должны иметь обивку салона из эксклюзивной черной кожи, функцию памяти для задних сидений, систему ночного видения и др.

Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами» объявила о проведении тендеров по закупке легковых автомобилей Mercedes ожидаемой стоимостью 53,89 миллионов гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Автобаза ГУД хочет купить два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42,42 миллионов гривень. То есть один автомобиль должен стоить 21 миллионов гривень, или около 800 тысяч долларов.

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Отмечается, что один из автомобилей должен иметь пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку салона из эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка из микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный. Второй автомобиль тоже будет иметь пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку – кожа эксклюзив порцелян, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

По данным источников издания в Государственной фискальной службе, в 2015 году в страну ввозили новые бронированные Mercedes-Benz S600 Limousine lang, которые декларировали на таможне по цене от 380 до 410 тысяч долларов, то есть от 9,88 до 10,66 миллионов гривень по нынешнему курсу. В прошлом году в Украину ввозили подержанные бронированные Mercedes-Benz S600: 2013 года изготовления (класс брони В7) задекларированы по цене 123 тысячи долларов, 2012 г.в. – $124 тысячи.

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Кроме того, «Автобаза Государственного управления делами» также хочет купить два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 г.в. ожидаемой стоимостью 11,47 миллионов гривень, или около 220 тысяч долларов за штуку.

Одна из машин должна иметь обивку салона из эксклюзивной черной кожи, систему кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира, пакет систем помощи при парковке с камерой кругового обзора, мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из дерева и кожи, комфорт-пакет обогрева, декоративные элементы: тополь черный полированный.

Второй Mercedes также будет иметь обивку салона из эксклюзивной черной кожи, заднюю часть салона с перегородкой, холодильный отсек, откидные столики в задней части салона, проекционный дисплей, сигнальные жилеты для водителя и пассажиров, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

Цены на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у официального представителя немецкого концерна в Украине стартуют от 3,33 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Государственное управление делами потратило почти 1,3 миллионов гривен на авиаперелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию, который состоялся 10 апреля.