Ликвидацию банка "Киевская Русь" продлили еще на два года

Срок ликвидации продлевается до 16 июля 2020 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации банка "Киевская Русь" на два года - до 16 июля 2020 года включительно.

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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Ирины Белой.

Справка УНИАН. Банк "Киевская Русь" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу крупных банков. Основным акционером банка был Виктор Братко.

В июле 2015 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Киевская Русь", в котором с марта 2015 года работала временная администрация.

В апреле текущего года Фонд заявлял о давлении работников киевской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства в отношении банка.