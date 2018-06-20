Гройсман назвал сотрудничество с МВФ вынужденной мерой

По словам премьер-министра, без сотрудничества МВФ Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом вынужденной мерой, которая необходима для оздоровления экономики и стабилизации в стране.

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Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, передает корреспондент УНИАН.

"Это вынужденное сотрудничество", - сказал он.

По словам Гройсмана, без сотрудничества МВФ Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики.

"Для обеспечения стабильности нам требуется доступ к внешним ресурсам - для перекредитования, для уменьшения процентов на обслуживание тех долгов, которые были взяты в предыдущие периоды. А что нам сегодня делать?", - сказал он.

По словам премьера, сотрудничество с МВФ необходимо также для того, чтобы было время на выполнение задачи обеспечить рост экономики на уровне 5-7% в год, что позволит Украине спокойно обслуживать долги и развиваться.

"Это тот уровень чувствительности, который мы должны достичь", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов было привлечено в 2007-2014 годах.

В марте Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешнего долга.

Верховная Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда, что было одним из основных требований кредитора. Помимо этого, ещё одно условие МВФ - приведение цен на газ к импортному паритету.