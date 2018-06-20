Курс валют на четверг: доллар дорожает, евро дешевеет

Официальный курс НБУ на 21 июня: 100 USD – 2647,5945 гривни; 100 EUR – 3065,3849 гривни; 10 RUR – 4,1617 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647,5945 (20 июня – 2644,6439)

100 EUR – 3065,3849 (20 июня – 3050,3323)

10 RUR – 4,1617 (20 июня – 4,1279)

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Как сообщал УНИАН, 20 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,40 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,55/30,58 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4759 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 534 сделки на сумму 325,72 миллиона долларов.