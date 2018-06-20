Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 6,1%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2018 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях – на 24,6%, 10,2%, 10,8%, 9,8% и 9,7% соответственно.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в мае 2018 года по сравнению с апрелем вырос на 2,7%, а по сравнению с маем 2017 года - на 5,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.