Нацбанк продлил на три месяца обязательную продажу валютной выручки

Национальный банк Украины продлил срок действия требований по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, действующий до 2 декабря, еще на 3 месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

По информации пресс-службы, также продлен срок действия требования о возврате валютной выручки в период до 90 дней и другие ограничения, установленные ранее постановлением регулятора №540.

Напомним, помимо указанных норм, постановление №540 ограничивает максимальную сумму снятия наличности со счета клиента до 150 тыс. грн в день, продажу наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы эквивалентом 15 тыс. грн в день.

Также Нацбанк обязал банки покупать валюту по поручению клиентов не ранее третьего операционного дня с момента поступления заявки клиента и зачисления гривневого эквивалента для покупки на транзитный счет.

Для предупреждения покупки валюты по фиктивным договорам регулятор обязал банки формировать и подавать в НБУ реестр покупки валюты вместе с документами, подтверждающими основания такой покупки.

Как сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook, продление антикризисных мер вызвано текущим состоянием отечественной экономики и стремлением сохранить положительные тенденции на валютном рынке. По информации регулятора, введенные ограничения будут действовать до 2 марта 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации курса гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза, установил ряд ограничений на валютном рынке, включая повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 75%.

Как пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева, установленные ограничения являются временными и будут отменены по мере стабилизации валютного рынка. В частности, по ее словам, следующим шагом может быть отмена ограничений по досрочному изъятию валютных депозитов и запрет на выплату банками дивидендов.