НБУ уравнял требования к короткой и длинной валютной позиции банков

Новые нормы вступают в силу с 1 июля.

Национальный банк Украины решил уравнять требования к банкам по нормативам валютной позиции, установив "зеркальные" значения лимитов для длинной и короткой валютной позиции на уровне 5%.

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Как сообщается на сайте НБУ, с 1 июля лимит длинной валютной позиции повышается с 3% до 5%, короткой – снижается с 8% до 5%.

По оценкам НБУ, данное решение позволит углубить валютный рынок и увеличить его ликвидность, а банки смогут более эффективно управлять валютными рисками.

Регулятор напомнил, что с 1 мая 2018 года повысил лимит длинной валютной позиции с 1% до 3% и сократил лимит короткой валютной позиции с 10% до 8%.

"Этот шаг не только не имел негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовал его стабилизации. После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, объем продажи валюты банками с позиции вырос с 7,6 миллиона долларов в среднем за день в апреле до 10 миллионов долларов в мае", - подчеркнули в НБУ.

По оценкам регулятора, благодаря этому решению банки начали играть более активную роль в сглаживании колебаний курса гривни за счет своей позиции, что способствовало снижению его волатильности.

Справка УНИАН. Валютная позиция представляет собой отношение требований (активов) и обязательств банка по валюте. При короткой валютной позиции обязательства по валюте превышают требования в ней, при длинной – наоборот, требования превышают обязательства. Нормативы валютной позиции устанавливают предельные значения этого разрыва для банков.

По информации НБУ, в Украине по состоянию на 1 апреля 31 из 82 работающих банков нарушали нормативы, в том числе 10 банков – нормативы валютной позиции.