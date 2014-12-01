Украина с начала года привлекла почти $9 млрд валютных займов

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, наибольший объем валютных средств в размере 6,631 млрд долл. привлечен на внешнем рынке. Крупнейшими кредиторами стали Международный валютный фонд, предоставивший в январе-ноябре валютные займы на 2,978 млрд долл., а также Международный банк реконструкции и развития (группа Всемирного банка) – 1,247 млрд долл. И Европейский Союз – 1,131 млрд долл.

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Также за этот период был привлечен заем посредством выпуска облигаций под гарантии правительства США в размере 1 млрд долл.

На внутреннем рынке в январе-ноябре получены валютные займы на 713,4 млн долл. посредством размещения ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, по графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет – с 2014 по 2018 годы.

По оценкам экспертов, Украина в 2014 году планировала получить 7,4 млрд долл. от Международного валютного фонда и 6,3 млрд долл. от других кредиторов, однако к середине ноября было получено около двух третей этого объема.

Согласно заявлению постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Жерома Ваше, фонд намерен продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства.