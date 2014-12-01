Доллар впервые в истории России поднялся выше 53 рублей, евро - выше 66

Курсы доллара и евро продолжают обновлять исторические максимумы, тестируют на прочность уровни в 53 рубля и 66 рублей соответственно.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

К 14.29 мск доллар повышался на 2,88 рубля — до 53,20 рубля, евро — на 3,5 рубля, до 66,40 рубля. Обе резервные инвалюты обновили рекорды, подскочив до 53,39 и 66,57 рубля соответственно.

Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

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