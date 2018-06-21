Нацбанк улучшил оценку международных резервов Украины

По обновленным данным, резервы в мае сократились на 1,4%, а не на 1,6%.

Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,170 миллиарда долларов, что на 251 миллион долларов, или на 1,4%, ниже показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют обновленные данные на сайте Национального банка Украины, регулятор улучшил оценку динамики резервов по сравнению с предварительными данными, согласно которым резервы в мае сократились на 301 миллион долларов, или на 1,6%.

По обновленным данным, с начала года – в январе-мае – международные резервы Украины сократились на 638 миллионов долларов, или на 3,4%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2017 году выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 миллиарда долларов с 20,5 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году поступления 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также другие поступления.