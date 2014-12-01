НБУ сегодня продавал банкам доллары дороже, чем в пятницу - по 15,05 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 1 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0493 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,0493 грн за 1 доллар», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 16,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,0450 грн/долл.

Читайте такжеНБУ не нравится, как банки используют купленные доллары - сокращает продажу на аукционах

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 28 ноября продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,9975 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл., поскольку некоторые банки рассматривают эти аукционы регулятора как источник удовлетворения спроса на иностранную валюту.