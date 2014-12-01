Официальный курс гривни снова опустился ниже 15 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 1 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1505.6413 грн (с 14.00 28 ноября – 1496.9269);

100 евро – 1879.4920 (с 14.00 28 ноября – 1868.1648);

10 российских рублей – 3.0527 (с 14.00 28 ноября – 3.1407).

Читайте такжеНБУ сегодня продавал банкам доллары дороже, чем в пятницу - по 15,05 грнКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 1 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0493 грн/долл.

Общий объем заявок субъектов рынка составил 16,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,0450 грн/долл.