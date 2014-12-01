Для стабилизации курса НБУ уравнял обязательные резервы по гривневым и валютным вкладам

Об этом сообщил УНИАН информированный источник на финансовом рынке со ссылкой на итоги совещания в НБУ с руководителями 40 крупнейших банков 24 ноября.

По информации собеседника агентства, резервирование по гривневым вкладам будет проводиться банками наравне с резервированием по валютным, в том числе нормы резервирования по срочным средствам установлены на уровне 3%, по средствам до востребования – 6,5%.

Читайте такжеНацбанк продлил на три месяца обязательную продажу валютной выручки

Как пояснил собеседник агентства, корректирование норм резервирования позволит банкам повысить ставки по валютным вкладам и таким образом приостановить отток валютных депозитов.

Одновременно включение гривневых средств в резервы позволит «связать» излишнюю ликвидность банков и снизить спекулятивное давление на валютный рынок и курс национальной валюты.

Также банкир сообщил, что нормы по резервированию межбанковских ресурсов остаются неизменными.

По информации собеседника агентства, документ будет опубликован в ближайшее время и вступит в действие с 1 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Нацбанк сообщал о намерениях снизить нормы обязательных резервов для банков по валютным вкладам и увеличить по гривневым.

С 19 августа регулятор ввел норму, обязывающую банки хранить 20% обязательных резервов на отдельном счете в НБУ, повысив возможности банков в управлении ликвидностью.

В текущем году регулятор дважды пересматривал нормативы резервирования для банков, в том числе снизил минимальный объем резервирования средств на отдельном корсчете до 20%.

В то же время регулятор лишил возможности «освободить» 20% резервов банки, отнесенные к категории проблемных, имеющие задолженность перед НБУ и находящиеся под наблюдением куратора НБУ.

Напомним, Независимая ассоциация банков Украины предложила Нацбанку увеличить процент обязательных резервов в Нацбанке по гривневым ресурсам банков, что позволит снизить денежную массу и снизить спекулятивный спрос на валюту.