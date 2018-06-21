Продажа "Сбербанка": в попытке обойти санкции украинская власть сама может под них попасть

Уже на следующей неделе один из белорусских госбанков по согласованию первых лиц обоих государств может подать в Нацбанк Украины документы на покупку Сбербанка России в Украине.

Одобрение украинской властью схемы по продаже активов Сбербанка в Украине одному из белорусских госбанков может иметь для нее серьезные последствия: ведь если НБУ и Антимонопольный комитет дадут на это согласие, то, фактически, нарушат западные санкции.

Об этом идет речь в статье "Апострофа" "Игра с огнем: Сбербанк могут продать белорусам в обход санкций ЕС и США"

Как стало известно изданию из собственных источников, уже на следующей неделе один из белорусских госбанков по согласованию первых лиц обоих государств может подать в Нацбанк Украины документы на покупку Сбербанка России в Украине. Для того, чтобы сделка стала возможной, будет использована схема, по которой Сбербанк РФ в Украине докапитализируют на суму, необходимую для выкупа акций, выпушенных в 2015 году, уже после аннексии Крыма.

"Раньше покупателем Сбербанка хотел стать белорусский банк "Паритет", но он не подошел по техническим критериям. И вот сейчас один из белорусских государственных банков покрупнее попытается опять стать каналом для разрешения "санкционной" проблемы. Но для этого нужно убрать "санкционную" составляющую и делать это, как сообщают источники, будут путем докапитализации украинского Сбербанка с целью выкупа акций, выпущенных после аннексии Крыма", - говорится в статье.

В распоряжении издания оказались документы, подтверждающие эту версию. 11 мая Сбербанк России решил докапитализировать свою "дочку" в Украине на суму 8 млрд 300 млн грн. Этих денег, считают источники "Апострофа", как раз достаточно, чтобы выкупить акции Сбербанка Украина, которые выпущены после аннексии Крыма и таким образом выйти из режима санкций.

После выкупа, отмечается в статье, эти акции будут аннулированы и превращены в долг перед материнским банком, капитал украинского “Сбербанка" немного уменьшится, но для целей сделки это не помеха.

"Логика странная – и дело не только в том, что Сбербанк России и до 2014 года, и после него оставался государственным банком РФ. Важно, что в системе Национального депозитария идентификационный номер акций присваивается на весь общий выпуск, а не по отдельным выпускам, что не дает возможности идентифицировать бумаги из какого выпуска продаются – 2012 или 2015", - говорится в статье.

Если подобная схема будет реализована, отмечается в материале, последствия для украинской власти могут быть более чем серьезные.

"Если НБУ и Антимонопольный комитет согласуют предложение по описанной выше схеме продажи Сбербанка, то этим самым они не только подставят страну как ненадежного партнера. Этим самым руководство НБУ и АМК – и не только они - откроют для себя прямую угрозу попадания в санкционный список ЕС и США. Потому что наказываются не только компании, указанные в санкционном списке, но и те, кто им помогает в попытках выйти из санкций... Если игнорирование собственного законодательства стало уже нормой в действиях многих украинских политиков и чиновников, со стороны Запада терпения к украинской коррупции или умению зарабатывать даже на антироссийских санкциях становится все меньше. Как такое может быть, что европейские и американские компании и бюджеты теряют от санкций, принятых как символ помощи Украине, а в самой Украине с санкциями играют?", - резюмирует автор статьи.