Еврокомиссия до конца недели объявит о предоставлении Украине второго транша помощи

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сегодня заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

"Я могу подтвердить выделение второго транша макрофинансовой помощи Украине, о чем будет объявлено до конца недели комиссаром Московиси (еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси – УНИАН)", - сказал он.

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Хан отметил, что тогда же будут обнародованы детали этой помощи.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает получить следующий транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 250 млн евро в феврале 2015 года.

Также сообщалось, что Украина уже получила €260 млн помощи от Евросоюза в ноябре.

Общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. Эта поддержка является частью широкого пакета помощи Украине, о котором Еврокомиссия объявила 5 марта 2014 года.