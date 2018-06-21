Уровень взяточничества и коррупции в Украине значительно вырос - исследование

В мире показатель взяточничества и коррупции почти втрое ниже - 25%.

Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос до 73% в 2018 году с 56% в 2016 году.

Об этом говорится в исследовании международной компании PwC, специализирующейся в сфере консалтинга и аудита.

Читайте такжеВсемирный банк подсчитал долю "кумовского" бизнеса в Украине

Компания отмечает, что в мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что почти втрое ниже показателя в Украине.

По результатам исследования, каждый третий украинский респондент (33%) отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет.

Кроме того, 12% украинских респондентов сообщили, что убытки их организаций от взяточничества и коррупции составили от 1 до 50 млн долл.

Справка УНИАН. Компания PwC проводит всемирное исследование экономических преступлений и мошенничества на основе ответов, полученных от более чем 7 тысяч респондентов из 123 стран мира. Исследование проводится в Украине каждые два года, начиная с 2009 года.