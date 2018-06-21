Эксперимент от Кабмина: Нацполиции разрешили контролировать таможенников

Правительство с 21 июня по 31 декабря 2018 года проведет эксперимент по предупреждению уклонения от уплаты таможенных платежей.

Кабинет министров Украины с 21 июня по 31 декабря 2018 года реализует экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Как говорится в обнародованном на правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины №479, в ходе проекта полицейские получают право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, для выявления фактов нарушения таможенных правил.

Кроме того, полицейские и должностные лица Министерства внутренних дел получат доступ к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор – 2006».

Для этого МВД определит перечень полицейских, имеющих право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, и доведет его до сведения ГФС и администрации Государственной пограничной службы.

ГФС, в свою очередь, совместно с МВД определит порядок предоставления доступа к автоматизированной системе, а вместе с Госпогранслужбой обеспечит беспрепятственный круглосуточный доступ в зоны таможенного контроля для уполномоченных полицейских.

В рамках проекта МВД совместно с Министерством финансов и ГФС будут подавать ежемесячные отчеты, начиная с 1 сентября, а также представят предложения об изменениях в законодательные акты.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 июня, состоялось заседание Координационного совета с руководством силового блока, в ходе которого руководители силовых органов Украины засвидетельствовали наивысшую готовность к борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой. В среду указанный план был принят правительством.

Ранее премьер заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 млрд грн по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что государственный бюджет Украины ежегодно теряет из-за контрабанды и «серого» импорта миллиарды гривен налогов и таможенных платежей, в частности, в 2017 году недополучил 70 млрд грн.