В российском ЦБ заговорили о рекордной инфляции за последние годы

Инфляция на сегодняшний день составляет 8,9 процента, а по итогам 2014 года превысит 9 процентов, цитируют российские агентства первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву, передает Reuters.

"Пик инфляции еще не пройден, он придется на первый квартал 2015 года, по нашим оценкам, рост цен приблизится к 10 процентам", - цитирует РИА Новости Юдаеву, которая выступает на совещании по вопросам региональной политики.

"Инфляция... не просто превзошла целевые показатели ЦБ (5 процентов), но и выросла до уровней, от которых мы в последнее время отвыкли", - цитирует Юдаеву ТАСС.

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На рост цен оказывают влияние взаимные внешнеторговые санкции и ослабление рубля, достигшее с начала года почти 40 процентов к доллару.

"Это не означает, что инфляция подскочит на такую же величину, потому что происходит переключение спроса с импортных на отечественные товары, цены на которые растут существенно медленнее", - сказала Юдаева.

Центробанк на прошлой неделе заявлял, что рассчитывает на снижение разогнавшейся инфляции со второго квартала 2015 года и будет готов смягчать денежно-кредитную политику во втором полугодии 2015 года.

Банк России повысил в этом году процентные ставки на 400 базисных пунктов в стремлении обуздать инфляцию. Октябрьское повышение ключевой ставки, сразу на 150 базисных пунктов до 9,50 процента, сопровождалось прогнозом регулятора, что инфляция сохранится до конца первого квартала 2015 года вблизи текущих значений.

Ускорение инфляции и изменение прогноза ЦБ увеличивает вероятность очередного повышения ключевой ставки ЦБР на заседании 11 декабря.

Александр Морозов, главный экономист HSBC, увидел перспективы появления двузначной инфляции в ближайшие месяцы на фоне повышения цен производителей и допускает очередное повышение процентных ставок, если Центральный банк продолжит двигать свою ключевую ставку на уровень или выше годовой инфляции.

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Другой Александр Морозов, финансовый директор Сбербанка, говорил на прошлой неделе после общения с главой Центробанка, что, возможно, будет еще одно небольшое изменение ключевой ставки ЦБ до конца года.

Юдаева повторила на совещании в понедельник, что дефицита валютной ликвидности сейчас нет, поскольку интервенции, которые проводил ЦБ в октябре, в настоящий момент обеспечили потребности рынка в валюте.

Напомним, в ноябре УНИАН сообщал, что инфляция в России превысила прогнозы правительства и Центробанка.