Розничная торговля в Украине демонстрирует рост

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% - до 354,4 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2018 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 354,443 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-май 2017 года оборот розничной торговли составил 298 млрд грн. Этот показатель на 18,9% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен, также прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 24,6% - до 3,1 млрд грн), Полтавской (на 10,2% - до 11,56 млрд грн), Винницкой (на 9,8% - до 9,53 млрд грн) и Донецкой (на 9,7% - до 10,55 млрд грн) областях.

Самый маленький рост розничного товарооборота в январе-мае 2018 года был зафиксирован в Черновицкой и Харьковской областях (на 0,9% - до 5,5 млрд грн и на 2,2% - до 28,1млрд грн соответственно). При этом снижение не зафиксировано ни в одной области.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-мае 2018 года составил 254,8 млрд грн, что на 5,7 % больше показателя за январь-май 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.