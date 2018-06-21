Кабмин распустил «черную сотню» по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне

Ранее правительство утвердило новый план по борьбе с контрабандой при участии всех силовых структур страны.

Кабинет министров Украины распустил межведомственную группу по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне, известной как «черная сотня».

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Соответствующее постановление от 20 июня опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Принятый документ отменяет постановление от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2017 году бюджет получил дополнительно 70 млрд грн за счет детенизации на таможне.

20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товару в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае черного импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.