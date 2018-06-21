Разрешено все, что не запрещено: Рада приняла новый закон о валюте

Принятый закон заменит устаревший декрет «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который ранее назывался «О валюте».

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №8152 в целом с озвученными под стенограмму правками (кроме 261) и технико-юридическими правками проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно презентации Национального банка к соответствующему законопроекту, новый закон заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес – получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане – инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон упразднит валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривень.

Комментируя итоги голосования, в Национальном банке назвали решение парламента исторической реформой валютного регулирования, дающей возможность перейти к свободе проведения валютных операций без ограничений, которые будут отменены постепенно, чтобы не нарушить финансовую стабильность.

В частности, Нацбанк анонсировал отмену наиболее болезненных ограничений, к примеру, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, сразу после вступления закона в силу.

Также в НБУ сообщили, что закон вступит в силу на следующий день после его публикации и введется в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла за основу президентский законопроект о валюте.