Аваков призвал таможенников и полицию «положить на стол государству» 100 миллиардов

Министр внутренних дел отметил, что «священных коров» в рамках борьбы с контрабандой быть не должно.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правоохранительные органы и Государственную фискальную службу, а также местные органы власти с помощью борьбы с контрабандой «положить на стол украинскому государству» 100 млрд грн.

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Об этом он заявил на селекторном совещании в Киеве.

«Я хочу сказать, что нет «священных коров». Я обращаюсь к каждому руководителю органов, которые здесь присутствуют (генеральный прокурор Юрий Луценко, руководитель СБУ Василий Грицак, глава НАБУ Артем Сытник, глава ГФС Мирослав Продан - УНИАН) - это никакая не компанейщина. Это не более чем сигнал немножко по-другому посмотреть на ситуацию и положить на стол украинскому государству 100 миллиардов гривень», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае черного импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.