Банк России вынужден был провести интервенции для остановки падения рубля

Об этом заявляют трейдеры валютного рынка, пишет Прайм.

"Выставлялись большие лоты по котировкам существенно ниже рынка, что соответствует поведению игрока, нацеленного на снижение курса валюты, - рассказывает трейдер Металлинвестбанка Сергей Романчук. - Гарантировать, что это был именно Банк России, невозможно, поскольку такая информация не является публичной, но по тому стилю, как выставлялись заявки и по тому градусу ажиотажа, который царил на рынке до этих продаж, можно уверенно предполагать, что это был ЦБ".

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Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев замечает, что снижение нефтяных котировок дополняет набор негативных факторов для рубля. "Девальвационные ожидания растут, тогда как кроме технических у российской валюты не остается иных причин, чтобы остановить ослабление. На текущей неделе рубль, вероятно, продолжит терять позиции на фоне оказываемого давления со стороны сырьевых площадок. Тем не менее, действия Центробанка по ограничению рублевой ликвидности, представляемой банкам, могут помочь сбить высокую напряженность на локальном рынке", - отмечает Евстифеев.

Старший трейдер банка "Глобэкс" Игорь Зеленцов говорит, что поддержку рублю в настоящий момент может оказать только стабилизация цены на нефть. Остальные факторы сейчас, на его взгляд, выглядят второстепенными и малозначимыми.

На 15.00 рубль теряет 1,81 рубля к доллару и находится на отметке 52,21 рубля за доллар, при этом ослабевая на 2,2 рубля против евро - до 65,1 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1,98 рубля, до 58 рублей. Ранее в течение дня доллар достигал отметки 53,95 руб, а евро поднимался до 67,29 руб - новые рекордные максимумы.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в России рубль упал до исторического минимума, рынок акций рухнул.