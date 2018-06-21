Гройсман обещает, что «война» с контрабандой не затронет добросовестный бизнес

По словам премьера, правительство и бизнес-ассоциации договорились о плотном сотрудничестве в рамках устранения нелегального импорта.

Добросовестный бизнес не пострадает в результате усиления борьбы с контрабандой.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Киеве.

«Хочу сказать о том, что я совместно с министром внутренних дел провел встречу с бизнес-ассоциациями. Мы договорились полностью координировать наши усилия. Белый, прозрачный бизнес не должен пострадать от этого», - сказал он.

По словам премьера, после налаживания новой модели борьбы с контрабандой и средств коммуникации между бизнесом и правительством препятствия в работе добросовестных компаний будут отсутствовать.

«Думаю, что через несколько недель работы усиленного контроля мы сможем наладить качественный обмен информацией, в том числе, через внедрение правительственной горячей линии для того, чтобы честный и легальный бизнес был полностью защищен», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Европейская Бизнес Ассоциация поблагодарила правительство за внимание к этой проблеме и разработку совместного с правоохранительными органами плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В ЕБА отметили, что госбюджет в 2017 году недополучил 70 млрд грн из-за контрабанды.