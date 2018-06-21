Валютные качели: гривня перешла к укреплению

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,28 грн/долл.

В четверг, 21 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,28 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 11 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,41/30,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3054 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 672 сделки на сумму 518,1 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630.5365 (21 июня – 2647.5945)

100 EUR – 3035.1130 (21 июня – 3065.3849)

10 RUR – 4.1239 (21 июня – 4.1617)