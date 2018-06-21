Депутаты снова провалили реформу государственных банков

Рада вернула законопроект о формировании независимых набсоветов в госбанках на доработку в профильный комитет.

Верховная Рада Украины вернула законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках, на доработку к повторному первому чтению в Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующе решение в отношении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине (№8331) проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проектом закона, в частности, предлагается формировать наблюдательный совет государственного банка из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

В ходе обсуждения законопроекта Радикальная партия настаивала на поправке, предполагающей, что в набсовете госбанка не будет представителя президента, не соглашаясь на предложение внести эту поправку ко второму чтению, после чего документ не набрал голосов в первом чтении.

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что принятие этого закона разблокирует формирование независимых наблюдательных советов в государственных «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке».

В рамках действующего законодательства в набсовет госбанка входят по пять представителей парламента, президента и правительства.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Кабинет министров в октябре 2017 года подал в Верховную Раду законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, на принятии которого настаивают международные партнеры Украины, однако парламент 20 марта текущего года отклонил проект.