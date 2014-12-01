В Нацбанке опровергают информацию о фальшивых гривнях из "ДНР" и "ЛНР"

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента организации изготовления и защиты денег и бланков ценных бумаг НБУ Владимира Тищенко на странице регулятора в сети Facebook.

«В последнее время в средствах массовой информации появились сообщения о появлении так называемых подделок гривни из «ЛНР» и «ДНР». Хочу заявить, что информация носит откровенно провокационный характер», - написал он.

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По словам Тищенко, количество фальшивых банкнот за десять месяцев текущего года находится на уровне аналогичного периода прошлого года, даже наблюдается уменьшение уровня фальшивых банкнот на 1,6%.

Тищенко также отметил, что украинская гривня не уступает по уровню защиты ведущим мировым валютам. А фальшивые банкноты гривни, по его словам, изготавливаются на струйном принтере и имеют низкое качество.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в "ЛНР" бюджетникам выплатили фальшивые гривни.

Также СМИ сообщили, что на оккупированных территориях, в так называемых «ЛНР» и «ДНР», начали печатать фальшивые деньги для того, чтобы осуществлять социальные выплаты, и фальшивые деньги могут попасть и распространиться по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 18 ноября заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни. Национальный банк Украины рекомендовал гражданам в случае сомнений в подлинности гривневых банкнот обращаться в любой банк для проведения бесплатной экспертизы.