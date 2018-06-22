Уровень теневой экономики в Украине снизился до 31% ВВП

В Минэкономразвития отметили, что детенизация стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности.

Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился на 4% - до 31% ВВП.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В министерстве отметили, что детенизация стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и уровня деловой активности, расширению внутреннего спроса, диверсификации рынков сбыта и снижению инвестиционных рисков.

В то же время, детенизация сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением существенных вызовов для финансовой системы страны, наличием неподконтрольных территорий из-за военной агрессии России на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2017 года снизился на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33% ВВП.