Госдолг Украины за 5 лет вырос почти в два раза

В то же время, в январе-октябре 2014 года по сравнению с началом года госдолг впервые за последние 5 лет снизился на 0,16% или на 115,532 млн долл.

При этом в 2010 году рост госдолга составил 14,485 млрд долл. или 36,38%, в 2011 году - 4,926 млрд долл. или 9,07%, в 2012 году - 5,272 млрд долл. или 8,90%, в 2013 году - 8,615 млрд долл. или 13,36%.

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В разрезе валют на 31 октября наибольшая доля (43,92%) госдолга приходится на доллары США, 38,68% - на украинские гривни, 12,90% - на СПЗ (специальные права заимствования).

По срокам погашения наибольшая доля или 52,20% госдолга приходится на заимствования с погашением в 2015-2018 годы, 42,30% - в 2019-2046 годы.

По видам процентных ставок наибольшая доля или 76,08% госдолга приходится на заимствования с фиксированными процентными ставками.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 октября 2014 года составила 72,995 млрд долл., что на 1,300 млрд долл. или на 1,75% меньше показателя на начало месяца.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 16,734 млрд грн, или на 1,74% - до 945,331 млрд грн.

С начала года, за январь-октябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 115 млн долл., или на 0,16%, в то время как в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 360,961 млрд грн, или на 61,77%.

Также сообщалось, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2014 года составила 74,295 млрд долл., что на 4,783 млрд долл., или на 6,88%, больше показателя на начало месяца.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.