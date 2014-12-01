Госбюджет за одиннадцать месяцев недополучил 26,7 млрд гривень

«За январь-ноябрь 2014 года сбор в общий и специальный фонды государственного бюджета составляет 367,7 млрд грн, или 93,2% к плановым показателям Министерства финансов Украины. Недополучения в бюджет составляют 26,7 млрд грн», - говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-ноябре 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 320,5 млрд грн (94,3% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период).

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 19,5 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 19,6 млрд грн (при плане 302,2 млрд грн в бюджет поступило 282,6 млрд грн, или 93,5%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 15,4 млрд грн, таможенными органами не обеспечены поступления на сумму 4,2 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-сентябре 2014 года поступило 47,2 млрд грн (86,7% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период). Недопоступления в специальный фонд составили 7,2 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-сентябре возмещено 42,1 млрд грн НДС (90,2% плана).

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Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-октябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 334,8 млрд грн, что составляет 92,5% от планового показателя за этот период, недополучение доходов составило 27,1 млрд грн.

31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.