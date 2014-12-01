Financial Times: Необходимо помешать экономическому краху Украины

В статье под названием «Необходимо помешать экономическому краху Украины», опубликованной на сайте Financial Times, сообщается о том, что инвесторы МВФ и Запада должны ввести $ 15 млрд резервного финансирования.

Украина находится на пороге финансового кризиса, и поэтому необходима срочная реакция западных правительств. Угроза безопасности страны, возможно, основная тема для обсуждения на Западе, после захвата Крыма Россией и его военной интервенции в Восточную Украину. Но военная тактика Владимира Путина, похоже, в первую очередь направлена на усугубление экономического краха, который дестабилизирует Киев. Западные правительства и Международный валютный фонд в настоящее время должны действовать очень быстро, чтобы забрать Украину от края пропасти финансового краха.

Экономика Украины находится под давлением со всех сторон. Конфликт между украинскими и российскими войсками привел к сбою в производстве на угольных шахтах и металлургических заводах на востоке. Москва угрожает ввести санкции против Украины и прекратить поставки газа. В результате, объемы производства, по прогнозам, сократятся на 7 процентов в этом году. В конце октября, золотовалютные резервы Украины упали до $ 12,6 млрд, то есть ниже критического порога платежеспособности. Эта токсичная смесь порождает страх дефолта и новые призывы предоставить международную финансовую помощь.

В мае кризис был предотвращен, когда МВФ пообещал $ 17 млрд поддержки плюс $ 10 млрд от других доноров. Но это соглашение было достигнуто прежде, чем поддерживаемые Россией сепаратисты начали войну в Восточной Украине. Западные эксперты теперь говорят, что нужно еще от $ 12 до $ 15 млрд внешнего финансирования для стабилизации экономики Украины; однако доноры неохотно выделяют деньги.

Такое нежелание вполне понятно. Украина переживает хроническую нестабильность, без непосредственной перспективы мира между Москвой и Киевом. В результате, страна страдает от значительного оттока капитала и опустошения резервов. Поэтому чиновники в МВФ и странах-донорах вполне резонно могут задаться вопросом, есть ли смысл снова вкладывать миллиарды долларов в страну.

Такой скептицизм следует отбросить в сторону. Предоставление Украине $ 15 млрд может быть рискованным. Но это лишь крупица сотен миллиардов долларов, которые ЕС и другие кредиторы вложили в Грецию. Критики утверждают, что греческий кризис представлял огромный риск для еврозоны, и что это не применимо в случае с Украиной. Но будущее Украины имеет огромное значение для европейской безопасности.

Отток капитала также не может быть аргументом против нового раунда внешнего финансирования. Если миллиарды долларов будут введены в украинскую экономику, есть шанс, что это подкрепит экономическую уверенность, привлечет частных инвесторов на рынок и остановит отток капитала. Новый раунд внешнего финансирования может не сработать - но стоит попробовать.

МВФ и западные доноры не должны ничего обещать без явных обязательств по проведению реформ от нового украинского правительства. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк возглавляют наиболее прозападное и компетентное правительство в Украине с момента обретения независимости. Теперь они должны ускорить реформы, направленные на искоренение коррупции и установление верховенства права. Новое правительство должно отменить топливные субсидии и унифицировать цены на энергоносители на уровне международного рынка. Очень важно покончить с одним из основных источников коррупции: арбитражными операциями с низкими ценами, которые контролирует государство, и рыночными ценами.

В то время, как кризис в Украине усиливается, у Запада ограниченный выбор. Применение новых санкций против России вряд ли остановит попытки Путина дестабилизировать Украину. Поставки оружия киевскому правительству могут еще больше разжечь конфликт между Востоком и Западом. Но предоставление Украине $ 15 млрд может позволить стране справиться с политическими и экономическими вызовами Кремля. Ради этого стоит рискнуть.