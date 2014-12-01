Morgan Stanley ухудшил прогноз по ВВП России

Об этом сообщается в обзоре инвестбанка Morgan Stanley, передает ТАСС.

Предыдущий прогноз инвестбанка предусматривал рост российской экономики в 2014 году на 0,8%.

Прогноз на 2015 год понижен еще сильнее - ВВП сократится на 1,7% вместо снижения на 0,5%, прогнозировавшихся ранее.

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"Мы вновь понижаем прогноз по России и теперь ждем, что следующие два года будут для нее достаточно сложными, - отмечают аналитики Morgan Stanley. - Во-первых, мы полагаем, что санкции продлятся до конца 2016 года, а не начнут отменяться с середины 2015 года, как мы рассчитывали ранее. Во-вторых, мы ожидаем еще одного повышения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 10% в первом квартале 2015 года, и сокращения бюджетных расходов. И, наконец, наши сырьевые аналитики понизили прогноз цен на нефть со $100 до $88 за баррель, что также негативно влияет на наши оценки макроэкономической ситуации в России".

Напомним, ранее агентство S&P ухудшило прогноз роста ВВП России в 2015 году.