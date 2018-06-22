Необдуманный налог на выведенный капитал может вызвать финансовый кризис – Гройсман

Премьер отметил, что необходимо полностью пересмотреть налоговую систему Украины с точки зрения администрирования налогов.

Непродуманное введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль для предприятий может привести к финансовому кризису.

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Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что внедрение налога на выведенный капитал может привести к значительным потерям доходов государственного бюджета и поэтому необходимо найти компенсаторы, которые покроют эти потери.

"Введение налога на выведенный капитал идея хорошая, но важно, чтобы она была просчитана так, чтобы мы не получили финансового кризиса", - сказал он.

Премьер отметил, что необходимо полностью пересмотреть налоговую систему Украины с точки зрения администрирования налогов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.