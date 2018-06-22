Минфин пока не видит оснований для урезания госбюджета

По оценкам министерства, в мае-июне ситуация с наполнением бюджета выравнивается.

Министерство финансов Украины пока не видит оснований для пересмотра государственного бюджета Украины на текущий год.

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра Оксаны Маркаровой.

«Я не вижу оснований для пересмотра. Конечно, риски есть всегда, и задача Минфина - эти риски снижать», - сказала Маркарова.

По ее словам, в министерстве проанализировали статьи, по которым в первом квартале было невыполнение, и увидели, что в мае-июне ситуация с наполнением бюджета выравнивается.

Кроме того, Маркарова отметила, что у Минфина есть план действий в отношении некоторых поступлений в бюджет через фискальную службу и поступлений в Пенсионный фонд.

По ее словам, план поступлений от приватизации может быть не выполнен, однако недостающие средства на погашение бюджетного дефицита будут получены посредством привлечения заимствований.

Ранее в Национальном банке заявили о существенных рисках превышения дефицита госбюджета Украины в 2018 году над запланированным и соответствующим требованиям программы с Международным валютным фондом уровнем в 2,5% ВВП.

Кроме того, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам переговоров с президентом Петром Порошенко заявила, что для продолжения сотрудничества с Фондом, помимо принятия антикоррупционного законодательства, требуется пересмотр цен на газ и корректировка бюджета.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета в январе-мае составили 369,697 млрд грн, что на 0,6% ниже плана на этот период.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.