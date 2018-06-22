Бизнес ждал этого более 25 лет: ЕБА приветствует принятие закона о валюте

Рада 21 июня приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет 1993 года.

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует принятие Верховной Радой Украины Закона «О валюте и валютных операциях», подчеркивая, что бизнес-сообщество ожидало обновления законодательства в этой сфере более 25 лет.

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Как говорится в сообщении ассоциации, переданном УНИАН, новый закон отменяет устаревшие регулирования, санкции за нарушение валютного законодательства, валютный контроль по операциям до 150 тыс. грн и предельные сроки расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности в 180 дней.

При этом, валютное регулирование и введение антикризисных мер консолидируется на уровне Национального банка, который, как рассчитывает ассоциация, будет продолжать политику открытости и предсказуемости своих действий.

Кроме того, как отметили в ассоциации, закон выводит полноценную валютную либерализацию и свободное движение капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

Также одним из нововведений является отмена регистрации кредитов от нерезидентов.

«Украина получила кардинально новый и прогрессивный закон. Надеемся, он обеспечит прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса и улучшит имидж страны для потенциальных инвесторов», - отметили в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

По информации НБУ, закон вступит в силу на следующий день после его публикации и введется в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.