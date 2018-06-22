Вкладчикам банка "Юнисон" начали выплаты

Выплаты проводятся по вкладам, текущим и карточным счетам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты возмещения вкладчикам банка "Юнисон" по вкладам независимо от даты их окончания, а также по текущим и карточным счетам.

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Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчики могут обратиться в отделения банков, включая "ПриватБанк", "Идея Банк", "Ощадбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Пивденный", "Банк инвестиций и сбережений", "Универсал Банк", "Мегабанк".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 19 июня начал ликвидацию банка "Юнисон", который с мая 2016 года оспаривал решения регуляторов о выведении с рынка в судебном порядке.

Национальный банк принял решение об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных в апреле 2016 года по причине непрозрачной структуры собственности.