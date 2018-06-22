Контрабанда лишает Украину $4 миллиардов в год - Аваков

Аваков разъяснил представителям бизнеса, каких изменений следует ожидать после расширения Правительством полномочий полиции во время таможенного контроля.

В Украине потери бюджета от контрабанды достигают 4 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с представителями бизнеса по борьбе правоохранительных органов с контрабандой на таможне, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 миллиард гривень. Поступления от таможни, по плану на 2018 год - 343 миллиарда гривень, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 миллиардов гривень. Потери бюджета, мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 миллиардов гривень, а именно: до 65 миллиардов гривень - с применением специальных схем и до 15 миллиардов - другие варианты", - заявил он.

Министр подчеркнул, что потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны.

При этом, по его словам, сейчас наблюдается сопротивление некоторых структур и отдельных должностных лиц борьбе с контрабандой.

"Есть специальные структуры, которые обслуживают близкие к законности, но незаконные схемы, позволяющие избежать нормального налогообложения. В то время как в коридорах власти разворачивается тихая война, я обращаюсь к представителям бизнеса для четкого позиционирования. Потому что, кроме денег, которые мы получим в бюджет, у нас будет кумулятивный эффект развития экономики", - сказал Аваков.

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Также Аваков разъяснил представителям бизнеса, изменений следует ожидать после расширения Правительством полномочий полиции во время таможенного контроля.

"Мы проводим эту рабочую встречу, чтобы все представители бизнеса понимали, какие изменения происходят в системе таможенного контроля. Вчера Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 479 и предоставил больше полномочий правоохранителям во время таможенного контроля. Правительство уже прислало целый ряд поручений и по каждому из них ГФС и правоохранители примут целый комплекс решений - совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры по контролю в нейтральных водах и в водах Украины", - сказал он.

Он также подчеркнул, что цель правоохранительных органов - не мешать честному бизнесу.

В то же время, согласно сообщению, предприниматели выразили убеждение, что системная работа позволит побороть контрабанду и позволит прозрачно вести бизнес.

Как сообщал УНИАН, 20 июня правительство на заседании приняло план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Аваков отметил, что правительство рассчитывает привлечь в госбюджет за счет борьбы с контрабандой 70-100 миллиардов гривень.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2017 году бюджет получил дополнительно 70 миллиардов гривень за счет детенизации на таможне.

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Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая частями переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, что делает его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование оффшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его, ввоз низкокачественного горючего под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае черного импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

21 июня в ГФС заявили, что оперативно скоординируют работу по борьбе с контрабандой с Национальной полицией, сотрудники которой получили право присутствовать на таможенных пунктах.

Кроме того, руководитель ГФС Мирослав Продан отметил, что до конца сегодняшнего дня сотрудники таможен получат алгоритм действий по сотрудничеству с Национальной полицией.