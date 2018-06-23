Баланс недели: новая таможенная война, валюта в законе и набсовет в «Укрзализныце»

Уходящая неделя прошла под знаком «таможня». События развивались стремительно. Неожиданно для всех в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман собрал на совещание силовой блок страны и обсудил работу таможни и борьбу с контрабандой. «Все засвидетельствовали наивысшую готовность искоренять беззаконие на границе. Каждая гривня должна идти в бюджет, а не в чьи-то карманы», - уже по итогам совещания написал премьер в Фейсбуке.

Затем в среду состоялось заседание правительства, которое также практически полностью было посвящено теме борьбы с контрабандой. Озвучивались завораживающие дух цифры потерь бюджета - от 4 до 6 млрд долларов в год. Рассказывали и о новых контрабандных схемах. А завершилось заседание Кабмина принятием нового плана противодействия контрабанде. Его изюминка - вместо созданных еще в 2016 году «черных сотен» теперь работу таможенников будут контролировать представители Национальной полиции.

«Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, где органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил», – говорится в правительственном постановлении №479 от 20 июня, которое было не только в сжатые сроки разработано, но и в рекордные сроки опубликовано – на следующий день в «Урядовом курьере».

Кроме того, согласно постановлению Кабмина, сотрудники Министерства внутренних дел получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор-2006».

Надо полагать, что доступ к таможенной базе и контроль таможни полицейские будут делить с отделом «К» Службы безопасности, у сотрудников которого до сих пор была монополия на такие действия. Хотя премьер считает по-другому. СБУ, напрямую подчиняющейся президенту Петру Порошенко, Гройсман уже не доверяет: «За год появились новые схемы, которые надо жестко наказывать, которые надо прекращать. Сегодня я представляю конкретный четкий план действий, который мы будем выполнять. Лидирующая роль в этом вопросе у МВД, Нацполиции, ГФС. Рассчитываю, что все службы, причастные к наведению порядка, верой и правдой выполнят договоренности, которых мы достигли».

Такой поворот событий многих озадачил. Конечно, никто не отрицал коррупцию на таможне. Едва ли не каждый месяц появляются сообщения о задержании СБУ таможенников за взятки, депутаты засыпали премьер-министра вопросами о «серых схемах», но он все отрицал. Каждый раз глава правительства констатировал успехи, заявлял о 70 миллиардах поступлений в бюджет путем пресечения коррупционных схем. И всегда повторял – я не участвую в них, наоборот – непримиримый борец с этим явлением, а поэтому, если есть некая информация, давайте, буду реагировать.

И вдруг – катастрофа. Ежегодные потери – от 70 до 100 миллиардов гривен.

«Мы предложили систему мер, используя департамент защиты экономики Национальной полиции и все службы ГФС, чтобы буквально завтра начать давление на контрабандную среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет», - заявил в четверг на селекторном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Анализируя происходящие события, эксперты усмотрели попытку премьер-министра увести из-под контроля президента Государственную фискальную службу, в которую входит и таможня. Чтобы провернуть такую комбинацию, премьер-министру понадобилась помощь «Народного фронта», включая главу МВД Арсена Авакова.

Не исключено, что премьер-министр был вынужден пойти ва-банк. По информации, отдел «К» СБУ начал «копать» под нынешнего руководителя ГФС Мирослава Продана, который является ставленником Гройсмана. Вроде бы против него реанимировали два уголовных дела.

О том, что эта версия наиболее вероятна, свидетельствует несколько завуалированное заявление премьер-министра, что ему известно о подготовке провокаций против него лично, а также против членов правительства коррумпированными правоохранителями.

«Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто «крышует» нелегальный бизнес, все те, кто «крышует» нелегальную контрабанду, нелегальный ввоз товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими сотрудниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу, мою непоколебимость. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства. Я подчеркиваю - вы все должны служить государству. Не мне, не кому-то другому, а государству. И наполнять государственную казну», - заявил Гройсман.

Согласитесь, это явно было сказано в адрес СБУ.

Но как бы то ни было, праздновать Гройсману победу еще рано. Ведь уже в четверг на селекторном совещании при его участии генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал одобренные Кабмином меры по борьбе с контрабандой, особенно право сотрудников Нацполиции присутствовать на таможенных постах.

«Подчеркиваю, что постановление Кабмина должно отвечать действующему законодательству. Только тогда будет эффективный результат», - сказал Луценко, уточнив, что для допуска полицейских на таможенные посты нужно принимать соответствующий закон.

«В прошлом году одна служба ходила туда, СБУ. Теперь другая служба будет иметь монополию, это - МВД. С моей точки зрения, и то, и другое является неприемлемым. Проверять работу сотрудников ГФС, а также правильность таможенного оформления должны коллегиально. Это единственный залог того, что не будет новых коррупционных рисков», - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, «кавалерийскими атаками» победить контрабанду невозможно, что доказывает пример так называемых «черных сотен Гройсмана» - специальных выездных групп, которые были эффективными только в начале своей деятельности.

«Создание новых черных, серых, голубых, зеленых сотен приведет к тому же результату. Нам нужна системная работа. В первую очередь - аналитическое оперативное взаимодействие. Именно этого, мне кажется, не хватает ГФС. Обращаю ваше внимание - у нас три года нет руководителя Таможенной службы страны. Вертикаль Таможенной службы отсутствует. Мягко говоря, в упадке находятся аналитические подразделения», - сказал Луценко.

Схемы на таможне – «от пиджаков» до пустых фур и танкеров-призраков

Судя по всему, борьба за влияние на таможню, причем накануне выборов, только разворачивается. Но чем бы она не закончилась, власти придется прикрыть озвученные наиболее популярные схемы ввоза контрабанды.

По словам Гройсмана, схема номер один – оформление транспорта как пустого. «То есть, транспортное средство, полностью забитое дорогостоящим товаром, но его при сговоре всех структур, задействованных в таможенном оформлении, оформляют как пустое. То есть, ноль гривен попадает в украинский бюджет», - рассказал Гройсман.

Следующая схема, на которую обратил внимание премьер, это так называемые «пиджаки».

«Большая фура дорогостоящего товара перевозится физическими лицами по норме на каждого. Таким образом, 20 человек могут перевезти целую фуру с оформлением груза, за который не платят ни копейки», - пояснил премьер.

Он также пообещал бороться со схемой подмены товаров между границей и внутренней таможней.

«В Украину завозится дорогостоящий товар, на таможне его не осматривают, документы на него являются поддельными. Далее этот товар перевозится на внутреннюю таможню. Пока он доехал от границы до внутренней таможни, один товар просто исчезает - появляется дешевый другой, и не платятся налоги в наш бюджет», - сказал глава правительства.

Кроме того, по его словам, злоумышленники вносят ложные сведения в таможенные документы.

«Под названием одного товара ввозится другой - более дорогостоящий. Таким образом занижается таможенная стоимость, и растаможка происходит по другим группам товаров, которые значительно дешевле. Такие потери существенно влияют на госбюджет. Так называемый пересорт с занижением таможенной стоимости», - отметил Гройсман.

Следующую схему премьер назвал «шестой метод расчета таможенной стоимости».

«Это значит, что есть пять методов, которые являются достаточно эффективными, а шестой - это другой, неопределенный. Вот его часто используют, чтобы спрятать «серый» импорт и контрабанду и ввозить эти товары в Украину», - пояснил премьер-министр.

Он также упомянул о методе с использованием офшорных компаний и возвращения товара по решению суда.

«Составляются документы нарушений, которые отправляют в страну-отправитель, и там эти документы остаются нерассмотренными. Схемщики забирают свой товар и фактически его реализуют в Украине», - сказал Гройсман.

Однако больше всех шокировала схема по ввозу нефтепродуктов. В нейтральные воды Украины входят танкеры с топливно-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда, забирают товар. «И потом без растаможки, без легализации этот товар попадает на автозаправочные станции. Это многомиллиардная схема», - констатировал премьер.

Кстати, министр внутренних дел Арсен Аваков с последней схемой уже борется. Но пока безуспешно. «Два последних месяца мы гоняемся за этими танкерами – сначала они были в водах Николаева, потом перебазировались в Херсон, теперь – барражируют где-то в Одесса-Рени», - рассказал Аваков.

Новый совет для «Укрзализныци»

Самая коррумпированная государственная компания - «Укрзализныця» - наконец, обрела независимый наблюдательный совет. Кабинет министров утвердил его состав на уходящей неделе. Кандидатуры отбирались обновленным Номинациональным комитетом и по реформаторской процедуре. Такие же новшества уже пережили набсоветы «Нафтогаза», Нацбанка и национализированного «ПриватБанка».

Полномочия предыдущего набсовета «Укрзализныци», все члены которого по старому законодательству были госчиновниками, истекли еще в прошлом году. Функции набсовета исполнял Кабинет министров. На октябрь 2017-го был запланирован конкурс по отбору членов набсовета «Укрзализныци» уже по новому законодательству о корпоративном управлении, согласно которому НС получает более расширенные полномочия и в большей части состоит из независимых членов. Но конкурс не состоялся. Из 50 заявок не нашлось ни одной достойной.

Далее последовала корректировка правительством постановления о регламенте процедуры отбора руководителей крупнейших госпредприятий и независимых членов их набсоветов, которым сокращалось количество членов Номинационного комитета с 18 до 8. Правда, в этой реформе прослеживается руководящая рука правительства: в составе комитета четыре представителя государства и трое 3 независимых экспертов с правом совещательного голоса, которых опять-таки утверждает Кабмин. Причем кворум для принятия решения могут составить минимум три человека, которыми вполне могут стать представители правительства. Вот в таком виде в мае комитет приступил к отбору топ-менеджмента «Укрзализныци». В результате всостав набсовета вошли четыре независимых члена и три представителя правительства:

Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital с многолетним опытом работы председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А.Уолша.

Шевка Анжунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине.

Кристиан Кун - один из ведущих европейских управленцев в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, который является членом наблюдательного совета Литовских железных дорог, членом совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG - одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС.

Матье Андреас - известный в ЕС управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Даниэль Билак является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности, в качестве партнера компании CMS Cameron McKenna (США), а также проект-менеджмента Программы развития ООН.

Иван Юрик - специалист с многолетним опытом менеджмента инвестиционных проектов, в частности, в должности главы представительства Blackstone в Украине, представитель Офиса по привлечению инвестиций.

Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член наблюдательного совета ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

Набсовет, согласно новому законодательству, будет утверждать стратегию развития «Укрзализныци», контролировать деятельность менеджмента и финансовые потоки, корпоративную политику. Зарплаты чиновников, скорее всего, будут увесистыми. Они устанавливаются постановлением Кабмина, согласно которому максимум составляет 6 млн грн.

Как будет работать новый независимый набсовет погрязшей в коррупции «Укрзалзныци», покажет время. Остается только надеяться, что с этой прогрессирующей «болезнью» почтенные независимые специалисты справятся и мы забудем, к примеру, про «левые» тендеры Дубневичей как страшный сон. А еще, возможно, решится вопрос с критическим дефицитом подвижного состава и тяговой силы, что препятствует увеличению торговых потоков Украины.

Предканикульная Рада

Были на уходящей неделе и новости из Верховной Рады, которая активизировалась в преддверии каникул, стартующих 14 июля.

Парламентарии большинством голосов приняли президентский закон «О создании Высшего антикоррупционного суда». Это - чисто технический документ, позволяющий начать процедуры, связанные с созданием этого органа, проведением конкурса на должности судей. А вот с законом о самом Антикоррупционном суде, который с 14 июня вступил в силу, разгорелся скандал. Он касается внесенной в него поправки об апелляционных жалобах, которые будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это «ноу-хау» может помочь коррумпированным чиновникам избежать наказания. Кроме того, как пояснили в НАБУ, эта правка может свести на нет работу детективов бюро за последние три года, так как большое количество уголовных производств по топ-чиновникам останется полностью вне юрисдикции антикоррупционного суда.

Такая законодательная «ошибка» вызвала бурю критики как со стороны отечественных экспертов, так и ЕС, США, МВФ. Они все сходятся во мнении, что данная статья закона полностью нивелирует эффективность работы Высшего антикоррупционного суда. Они требуют изъять это положение из документа. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что депутаты это сделают 21 июня. Но руки до этого у парламентариев не дошли. Пока вопрос завис в воздухе, как и выделение очередного транша МВФ, который главным условием его предоставления заявлял принятие полноценного закона об Антикоррупционном суде.

Прорывом на финансовом рынке Украины можно назвать принятый Радой закон «О валюте и валютных операциях». Наконец-то, страна заживет по цивилизованным «валютным» правилам, а не по давно не соответствующему сегодняшним реалиям декрету «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года, предполагающим принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

По новому закону, банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес – получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане – инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ. Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, упраздняется валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривень.

В Нацбанке назвали принятие закона исторической реформой валютного регулирования, дающей возможность перейти к свободе проведения валютных операций без ограничений, которые будут отменены постепенно, чтобы не нарушить финансовую стабильность.

«Валютный» закон вступит в силу через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

Еще Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины», которым определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны: интеграция в европейское политическое и экономическое правовое пространство; членство в ЕС и НАТО; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами. Кроме того, он открывает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, это касается и поставок современного оборонного вооружения.

Вот только и с этим законом не обошлось без «казусов». Рада не поддержала поправку о создании единой базы потребителей природного газа, что позволило бы значительно сократить долю так называемых «мертвых душ», на которых облгаз-сбыты списывают объемы газа.

Парламентариев не смутил тот факт, что потери «Нафтогаза» из-за отсутствия информации о потребителях, которую сознательно «шифруют» облгазы, исчисляются десятками миллиардов гривен. По данным главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, объем «мертвых душ» в целом по Украине составляет 10% от общего числа пользователей.

Остается только добавить, что львиная доля на рынке распределения и поставок газа для нужд населения приходится на Group DF - группу компаний Дмитрия Фирташа.

Алина Саветюк