Котировки гривни на межбанке снова снизились

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили более активно, чем обычно. Наибольшее количество сделок проходило по курсу 15,26 грн/долл.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,80/19,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,28/0,29 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,1067 грн/долл., к этому часу было заключено 183 соглашения на 142,64 млн долл.

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Напомним, в пятницу гривня закрыла межбанк на отметке 15,38 за доллар.