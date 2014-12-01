Котировки гривни на межбанке снова снизились
17:44, 01 декабря 2014Финансы
0
В понедельник, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установилась на уровне 15,06/15,41 грн/долл. против 15,07/15,38 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня снизилась по отношению к доллару на 3 копейки / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили более активно, чем обычно. Наибольшее количество сделок проходило по курсу 15,26 грн/долл.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,80/19,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,28/0,29 грн/рубль.
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,1067 грн/долл., к этому часу было заключено 183 соглашения на 142,64 млн долл.
Читайте такжеДевальвация гривни: стоит ли украинцам ждать новой экономической политики
Напомним, в пятницу гривня закрыла межбанк на отметке 15,38 за доллар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter