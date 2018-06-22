Украинцы долгие 25 лет ждали нового закона о валюте – президент

По словам главы государства, экономика страны 25 лет была неконкурентоспособной.

Украинцы долгие 25 лет ждали принятия нового закона о валюте, важного, чтобы чувствовать себя свободными.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

Порошенко отметил важность этого закона для инвесторов и подчеркнул, что он заменяет декрет о валютном регулировании, утвержденный в условиях советской экономики.

"Украинская экономика была неконкурентоспособной, потому что за 25 лет ни одна власть не нашла в себе мужества, и силы, и политической воли для того, чтобы объявить этот первый среди других актов экономической свободы, которые я предлагаю парламенту и стране", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул важность обеспечения этим законом еще одной среди других экономических свобод - свободы движения капитала.

В частности, со вступлением в действие нового закона разрешено открывать счета, если платишь налоги и информируешь, что являешься владельцем этого счета.

"Мы отошли от советской традиции, когда каждый предприниматель, открывающий счет за границей, преступник. Сегодня все наоборот", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

По информации НБУ, закон вступит в силу на следующий день после его публикации и введется в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.