В Минфине рассказали, когда Украина вернется на рынки внешних заимствований

Министерство постоянно мониторит рынки, ожидая благоприятной ситуации.

Министерство финансов Украины, скорее всего, выйдет на рынки внешних заимствований после пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра Оксаны Маркаровой.

"Сразу было понятно, что выходить на рынки внешних заимствований мы, скорее всего, будем уже после пересмотра программы сотрудничества с МВФ", - сказала Маркарова, комментируя невыполнение плана привлечения заимствований.

В то же время она отметила, что план по внутренним заимствованиям выполнен полностью и нужно работать с достаточно большим потенциалом на внутреннем рынке.

"Чем быстрее мы договоримся с МВФ, тем быстрее сможем вернуться к этому вопросу. Мы постоянно мониторим рынки, смотрим, когда будет благоприятная ситуация", - добавила Маркарова.

Справка УНИАН. Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых. В результате операции на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 миллиарда долларов США, а остальные средства в размере 1,68 миллиарда долларов США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Согласно Программе управления государственным долгом на 2018 год, Министерство финансов планирует в 2018 году заимствовать 231,961 миллиарда гривень, в том числе 108,203 миллиарда гривень - на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

По информации МВФ, кроме принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству требуется пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.