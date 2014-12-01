НБУ хочет заманить людей в банки депозитными сертификатами

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, на указанный инструмент не будут распространяться ограничения, существующие по валютным вкладам.

«Регулятор рассматривает возможность внедрения нового привлекательного инструмента инвестирования для населения, на который не распространяются текущие ограничения по валютным вкладам, – срочные (от 6 месяцев и больше) именные депозитные сертификаты», - говорится в сообщении.

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Также в сообщении сказано, что депозитные сертификаты могут быть введены как в иностранной валюте, так и в гривне.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины намерен предложить на утверждение новому составу Верховной Рады законопроект по запрету изъятия банковских депозитов до наступления срока их возврата.

Справка УНИАН. Депозитный сертификат – это ценная бумага, выпускаемая банковским учреждением и предполагающая право ее владельца на возможность обратной продажи в банк с получением заранее определенной доходности. Именные депозитные сертификаты попадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.